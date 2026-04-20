Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Б лизо 15 години след трагичната смърт на Ейми Уайнхаус, името ѝ отново се появи в съдебните зали. Бащата на певицата, Мич Уайнхаус, загуби делото във Върховния съд срещу две от най-близките приятелки на звездата – стилистката Наоми Пари и Катриона Гурлей, съобщава Sky News.

Конфликтът пламна заради аукциони в САЩ през 2021 и 2023 г., на които бяха продадени десетки лични вещи на Ейми. Мич Уайнхаус, в качеството си на управител на наследството на дъщеря си, претендираше за стотици хиляди лири, твърдейки, че двете жени са извлекли лична печалба, без негово знание.

Подарък или кражба?

По време на процеса защитата на Наоми Пари и Катриона Гурлей беше категорична: предметите са били или лични подаръци от самата Ейми, или техни собствени вещи.

В решението си съдия Сара Кларк посочи, че няма доказателства за умишлено укриване на предмети. Тя добави, че макар Мич Уайнхаус да е преживял голяма трагедия и да работи усилено за запазване на паметта на дъщеря си, той е станал „изключително богат“ от авторските права на албума Back To Black. Според съдията, бащата е станал прекалено чувствителен към всеки, когото подозира в експлоатация на образа на Ейми, но в същото време държи семейството му да продължи да печели финансово.

Драмата зад кулисите

Процесът разкри грозни детайли от отношенията между близките на певицата:

„Дребнава ревност“: Адвокатите на приятелките обвиниха Мич, че е завел делото от завист.

Адвокатите на приятелките обвиниха Мич, че е завел делото от завист. Оферта за подкуп: Наоми Пари заяви пред съда, че Мич ѝ е предложил 250 000 долара, за да прекрати спора, но тя отвърнала, че „би предпочела да подпали парите, отколкото да му даде и стотинка“.

Наоми Пари заяви пред съда, че Мич ѝ е предложил 250 000 долара, за да прекрати спора, но тя отвърнала, че „би предпочела да подпали парите, отколкото да му даде и стотинка“. Рекордна сума: Сред продадените вещи беше копринената мини рокля от последното участие на Ейми в Белград, която достигна цена от над 243 000 долара.

Почистено име

След решението Наоми Пари направи емоционално изявление, в което подчерта, че името ѝ е изчистено след години на „неоснователни обвинения“.

„Стоях до Ейми като приятел, творчески партньор и неин дизайнер. Това, което споделяхме, бе изградено върху доверие и лоялност. Да видя тази връзка представена толкова погрешно пред обществото, беше болезнено и дълбоко несправедливо“, сподели Пари.

Ейми Уайнхаус почина от алкохолно отравяне през юли 2011 г. едва на 27 години, оставяйки след себе си музикално наследство, което продължава да вълнува света и до днес. През 2024 г. на екран излезе и биографичният филм за живота ѝ, носещ името на най-големия ѝ хит – Back To Black.