Освободените израелски заложници разкриха за насилието, на което са били подлагани

Т римата освободени в събота израелски заложници обявиха, че са били физически и психически малтретирани от страна на похитителите си, предаде ДПА.

Освобождаването на заложниците съвпадна с визитата в Израел на американския държавен секретар Марко Рубио като част от обиколката му в Близкия изток.

