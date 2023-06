Освен "Вагнер": Какви други частни армии има в Русия

Д о момента над 20 руски "доброволчески формирования", участващи в нахлуването в Украйна, са подписали договори с Министерство на отбраната. В началото на месеца военният министър Сергей Шойгу издаде съответната заповед, определяйки първи юли като краен срок. Идеята е организациите да получат "необходимия правен статут".

Според Николай Панков, заместник-министър на отбраната, в Русия има повече от 40 такива военни структури. От началото на войната министерството нарича сътрудниците на частните военни компании (ЧВК) "доброволци", пише DW.

At least 13 Russian servicemen perished in the Wagner uprising, according to pro-Kremlin bloggers.



Russian authorities have so far not confirmed the claims.



Live updates: https://t.co/R2GXHdFL0H pic.twitter.com/fKwJeEyMfC — DW News (@dwnews) June 25, 2023

Първият договор е бил подписан с чеченския "доброволчески отряд "Ахмат", съобщи военното ведомство. Евгений Пригожин, собственикът на ЧВК "Вагнер", отказа да подпише. Пригожин заяви: "Всички говорят, че в един момент ще се стигне до борба за власт и всеки трябва да има своя частна армия. Затова тези, които имат пари, смятат, че това сега е чудесна идея - да си направят частна армия". Той изброи и някои от организациите - "Поток", частната армия на "Газпром", ЧВК "Бокарев", ЧВК "Редут".

Частната военна компания "Редут" на Министерството на отбраната

Източници на "Файненшъл таймс" от украинското и от западните разузнавания описват по следния начин ситуацията с частните военни компании и руската армия: "Тези групи превръщат бойните сили на страната в разбъркана мозайка от подразделения с много елитни спонсори".

Първата подобна групировка, за чието участие във войната се разбра, бе ЧВК "Редут". Украинското разузнаване смята, че в нея служат 7000 души. Сайтът "Медуза", позовавайки се на множество източници, съобщи, че нейните наемници са били сред първите, нахлули в Украйна. Те са участвали в боевете край Киев и Харков.

Вестник "Новая газета" пръв писа за групировката през 2019-а година, а тя е създадена още през 2008-а. Участвала е в Сирия в охраната на обектите на "Стройтрансгаз" - компания, която се контролира от приятеля на Путин Генадий Тимченко. Игор Гиркин (Стрелков), бивш "министър на отбраната" на самопровъзгласилата се ДНР, също е сочен за собственик на ЧВК "Редут", но тази информация не е потвърдена. Източниците на "Медуза" и "Новая газета" свързват ЧВК "Редут" с руското Министерство на отбраната.

UPDATE: Russia's President Putin has confirmed Wagner's blockade of vital state facilities in Rostov-on-Don.



Earlier, Wagner chief Prigozhin claimed his fighters had taken control of key military installations in the city, including an airfield.https://t.co/TexH2uHXkW pic.twitter.com/rXssSGYnFe — DW News (@dwnews) June 24, 2023

Разликите между частните и държавните наемници

Експертът по руската външна и отбранителна политика Павел Лузин отбелязва, че при ЧВК "Редут" не става въпрос за частна военна компания, а за използването на "механизъм на наемничество" от страна на Министерство на отбраната. "Първоначално наемниците са били използвани за три основни цели: като противовес на редовната армия, да имат възможност да действат извън пределите на бюрократичната система и наложените управленски практики, както и за защита от отговорност на политическото и военното ръководство", коментира Лузин.

Според него: "Руската армия е на път да се превърне в нерегулярна. Наемници и "доброволци", които служат по други правила - като противовес на обичайните военнослужещи на договор и наборните войници, служещи по старите правила, които самото Министерство на отбраната трудно може да спазва или изобщо не може".

Разполага ли "Газпром" със собствена ЧВК?

Украинското разузнаване съобщи първо за предполагаемото създаване на ЧВК на "Газпром" през февруари 2023-а година - след като руският премиер Михаил Мишустин разреши на компанията да създаде частна охранителна организация. Според източниците на "Файненшъл таймс" обаче набирането от компанията на "доброволци" за войната е започнало още през август миналата година. Става въпрос за частни военни компании като "Поток" и "Факел". От медийни публикации и видеозаписи от самите военни излиза, тези ЧВК на практика също са подчинени на структурите на Министерство на отбраната.

Британското издание писа, че на среща в едно от предприятията на "Газпром" в Централна Русия съобщили на служителите, че двама души трябва да отидат на война като доброволци. "Беше ни казано: "Газпром" ще ви въоръжи, ще ви плащаме повече, отколкото получават обикновените наемници", разказва охранител, присъствал на разговора. Според вестника подобни събрания са били проведени и в сибирски предприятия на "Газпром". За "доброволците" от батальона "Факел"" се говореше активно по руската телевизия още през декември миналата година.

Wagner has pulled out of Russia's Rostov-on-Don, according to the regional governor.



Before they left, Russian residents cheered and chanted "Wagner! Wagner!" outside the military headquarters they had captured in the city, media reports say.https://t.co/R2GXHdFL0H pic.twitter.com/jhyyOgVZjy — DW News (@dwnews) June 25, 2023

Пригожин срещу другите ЧВК

През април Евгений Пригожин заяви, че създадената от "Газпром" ЧВК участва във войната. Той остро разкритикува създателите на други подобни групировки и ги обвини в липсата на подготовка, на униформи, както и на професионални кадри. Връзката на ЧВК "Поток" и ЧВК "Факел" с "Газпром" бе косвено потвърдена във видеоклип на руски военнопленник, публикуван през април тази година.

Точна информация за числеността на двете наемнически групи липсва, но влиянието им на бойното поле се описва от бивш високопоставен руски служител като "незначително". Американският "Уолстрийт джърнъл" изчислява броя им на "няколко хиляди души". Същевременно според британското и американското разузнавания чрез ЧВК "Вагнер" във войната в Украйна са взели участие 50 000 души, от които до 40 000 са вербувани затворници.

Източниците на "Медуза" определят набирането на кадри от ЧВК като вариант за скрита мобилизация. Те коментират, че "границата между наемническите формирования, редовната армия и "доброволците" във войната в Украйна е заличена окончателно".