Сеизмолог: Остров Анидрос се премества всеки ден със 7 мм на запад

Д иректорът на изследванията в Геодинамичния институт на Националната обсерватория на Гърция, Атанасиос Ганас, разкри в телевизионно интервю в понеделник сутринта (17 февруари), че остров Анидрос се измества с 7 милиметра на ден в западна посока.

Ученият заяви: „Новото, което можем да съобщим, е, че благодарение на GPS станцията на Анидрос вече регистрираме движението на острова на запад и надолу със средно 7 милиметра дневно. Островът се движи в посока запад-югозапад. Това явление се е засилило значително през 2025 г. в сравнение с 2011 г.“

Важно е да се отбележи, че след относително сеизмично „затишие“ в района, отново бе регистрирано силно земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер, с епицентър отново в същата зона – между Санторини и Аморгос.

A few days ago, the director of research of the Geodynamic Institute of the Athens Observatory, Dr. Athanasios Ganas installed a GPS station in the Anydros island in order to measure the movement of the ground by the earthquakes.



