Три бърнести мечки починаха от студ в самолет в Белгия

Т ри бърнести мечки починаха от студ, след като бяха оставени в самолет, заседнал в сняг и лед на летището в белгийския град Лиеж, съобщи Ройтерс, позовавайки се на вестник "Сюд Инфо", предаде БТА.

Three sloth bears have died of cold after being left in a plane stranded by snow and ice in Liege airport, Belgian newspaper SudInfo reported on Monday. https://t.co/b0W5ZehJf7