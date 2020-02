Куче спаси осиротяло мече

К уче спаси мече, което е осиротяло в дивата природа, като го занесе вкъщи, предаде БТА.

В американския щат Вирджиния домашно куче занася вкъщи осиротяло мече.

Собствениците на кучето търсят помощ от властите. Биолог отива да прибере мъничето и казва, че животното е невредимо и изглежда кучето е било много внимателно с него.

Мечето, което е на възраст две-три седмици, е отведено в център за дивата природа в Уейнсбъро. Там служителите са потърсили други мечки в района, които се грижат за новородени мечета.

Те откриват една мечка, която има три малки и поставят осиротялото мече при нея. Специалистите очакват, че тя ще се грижи за бебето като за свое.

"Майчинският инстинкт е много силен при повечето животни", казва биологът Бил Басингър.

"Повечето женски биха взели малкото, дори да са го пипали хора", допълва той.

