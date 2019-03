А рхеолози откриха пещера със стотици артефакти под руините на града на маите Чичен ица.

Специалистите нарекоха намереното "невероятно" и "съкровище за науката".

Според мексиканският археолог Гиермо де Анда, който участвал в откриването на пещерата, предметите в нея ще позволят на учените да разберат по-добре произхода, живота и вярванията на жителите на Чичен ица.

Каменният град на полуостров Юкатан е бил основан около 750 г., но когато са пръв път са го видели испанските конквистадори, вече е бил в руини.

Пещерата се намира на около 1,2 километра от храма Кукулкан - голямата, стъпаловидна пирамида, с която най-често се асоциира Чичен ица.

Досега учените са навлезли около 460 метра и не знаят колко още продължава пещерата. Предполагат, че тя може да е свързана с подземните кухини под голямата пирамида.

Според Гиермо де Анда, местни хора са открили входа още преди 50 години, но по неизвестна причина, изпратените тогава археолози са запечатали входа и са написали само кратък доклад.

Потомците на маите, които живеят в района и до днес, предупредили археолозите, че опасен вид отровни змии охраняват пещерата.

Де Анда потвърди, че открили отровна коралова змия, което ги забавило с 4 дни.

По искане на местните жители, археолозите изпълнили 6-часов ритуал, преди да влязат в пещерата.

Засега учените не смятат са вадят артефактите от пещерата, а ги изучават на място.

Намерените предмети включват колекция от вази и съдове за горене на тамян като част от религиозни церемонии. Открити са и фрагменти от човешки кости.

