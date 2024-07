Ашли Джъд призова Байдън да се откаже от изборите

А мериканската актриса Ашли Джъд се присъедини към призива на холивудската мегазвезда Джордж Клуни към президента на САЩ Джо Байдън да се откаже от президентската надпревара, предаде ДПА.

В статия, публикувана от "Ю Ес Ей Тудей" вчера, Джъд призовава 81-годишния президент, който се бори за преизбиране на президентските избори през ноември, "доброволно и елегантно да се оттегли" в полза на "талантлив, здрав демократ, който да бъде кандидатът на нашата партия".

Actor Ashley Judd is adding her voice to calls for President Joe Biden to step aside from the presidential race following his performance in last month's debate, arguing that she worries he could lose to Republican Donald Trump in November.https://t.co/pKNluFq5x6