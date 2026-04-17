Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

Големите корабни компании постоянно подчертават, че безопасността на техните екипажи и съдове е основен приоритет. Вероятно те ще искат да видят трайно прекратяване на военните действия, преди да се почувстват готови да се върнат към този важен маршрут

17 април 2026, 17:11
Н а пръв поглед отварянето на Ормузкия проток от страна на Иран е добра новина, но реалността може да се окаже по-сложна. Големите корабни компании постоянно подчертават, че безопасността на техните екипажи и съдове е техният основен приоритет, пише Би Би Си (BBC).

Вероятно те ще искат да видят трайно прекратяване на военните действия, преди да се почувстват готови да се върнат към този важен маршрут за световното корабоплаване.

Въпреки че 10 моряци са загинали, по-малките корабни компании са по-склонни да поемат тези рискове.

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум

Най-близкото сравнение е периодът, когато корабите избягваха маршрута през Червено море и Суецкия канал, след като бунтовници хути започнаха да атакуват кораби през декември 2023 г.

Отне повече от две години, за да започне ограничено възстановяване на трафика, което се случи едва след като месеци наред нямаше никакви атаки.

Съществуват обаче две ключови разлики, когато става дума за Ормузкия проток.

Първо, няма алтернативен маршрут, и второ — транспортирането на огромни количества нефт и газ е жизненоважно за световната икономика, което означава, че има по-силни стимули за възстановяване на трафика.

Източник: BBC    
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 21 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 1 ден
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 19 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 20 часа
Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

България Преди 17 минути

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Любопитно Преди 51 минути

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 1 час

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Свят Преди 1 час

С остра реторика срещу войната и неравенството, Светият отец влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 2 часа

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Любопитно Преди 2 часа

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Свят Преди 2 часа

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

Деница Суруджийска

„В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Свят Преди 3 часа

Създаден да оцелее там, където всичко останало би се превърнало в прах, този самолет не е просто транспортно средство. Той е последната линия на отбрана на Съединените щати – летящ команден център, проектиран да функционира по време на ядрена война

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

Технологии Преди 3 часа

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол" адреналин с марка Aprilia

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

България Преди 3 часа

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина"

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Любопитно Преди 3 часа

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Свят Преди 3 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро". Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 3 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 3 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ "Петко Р. Славейков" в град Велико Търново

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

С обич, изненади и... напрежение: как Виктория Бекъм отпразнува 52-ия си рожден ден

Edna.bg

Стартира 13-ият сезон на #steniskanabala: Много тениски. Една кауза. Хиляди причини да помогнеш

Edna.bg

Сензация - участник на Мондиал 2026 уволни легендарен треньор, сменя го грък

Gong.bg

Гуардиола: Ако станем шампиони няма да е най-великото нещо

Gong.bg

Иран отваря напълно Ормузкия проток

Nova.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg