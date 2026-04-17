Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

Н а пръв поглед отварянето на Ормузкия проток от страна на Иран е добра новина, но реалността може да се окаже по-сложна. Големите корабни компании постоянно подчертават, че безопасността на техните екипажи и съдове е техният основен приоритет, пише Би Би Си (BBC).

Вероятно те ще искат да видят трайно прекратяване на военните действия, преди да се почувстват готови да се върнат към този важен маршрут за световното корабоплаване.

Въпреки че 10 моряци са загинали, по-малките корабни компании са по-склонни да поемат тези рискове.

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум

Най-близкото сравнение е периодът, когато корабите избягваха маршрута през Червено море и Суецкия канал, след като бунтовници хути започнаха да атакуват кораби през декември 2023 г.

Отне повече от две години, за да започне ограничено възстановяване на трафика, което се случи едва след като месеци наред нямаше никакви атаки.

Съществуват обаче две ключови разлики, когато става дума за Ормузкия проток.

Първо, няма алтернативен маршрут, и второ — транспортирането на огромни количества нефт и газ е жизненоважно за световната икономика, което означава, че има по-силни стимули за възстановяване на трафика.