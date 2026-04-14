Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Н ай-малко три кораба, включително два танкера, санкционирани от Съединените щати, са влезли в Персийския залив през Ормузкия проток в първия пълен ден от американската блокада на кораби, плаващи от и към Иран, съобщава "Ал-Джазира".

Танкерът "Пийс Гълф", плаващ под панамски флагнсе насочва към пристанище Хамрия в Обединените арабски емирства, показват данни на LSEG. Корабът обикновено превозва ирански мазут до други неирански пристанища в Близкия изток за износ за Азия, показват данни на Kpler.

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Преди това два санкционирани от САЩ танкера преминаха през тесния воден път, през който преминава една пета от световния износ на газ и петрол.

Танкерът „Мурликишан“ се отправил към Ирак, за да зареди мазут в четвъртък, показват данни на Kpler. Корабът, известен преди като MKA, е превозвал руски и ирански петрол.

Друг санкциониран танкер, „Рич Стари“, беше първият, който премина през пролива и излезе от Персийския залив, откакто блокадата започна в понеделник, показват данни на LSEG.

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Танкерът и неговият собственик, „Шанхай Сюанрун Шиппинг Ко“, бяха санкционирани от САЩ за сделки с Иран.

„Рич Стари“ е средномащабен танкер, превозващ около 250 000 барела метанол, според данните. Той е натоварил товара си в Хамрия.