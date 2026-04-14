Свят

Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Три кораба преминаха през Ормузкия проток

14 април 2026, 17:12
Източник: iStock Photos

Н ай-малко три кораба, включително два танкера, санкционирани от Съединените щати, са влезли в Персийския залив през Ормузкия проток в първия пълен ден от американската блокада на кораби, плаващи от и към Иран, съобщава "Ал-Джазира".

Танкерът "Пийс Гълф", плаващ под панамски флагнсе насочва към пристанище Хамрия в Обединените арабски емирства, показват данни на LSEG. Корабът обикновено превозва ирански мазут до други неирански пристанища в Близкия изток за износ за Азия, показват данни на Kpler.

Преди това два санкционирани от САЩ танкера преминаха през тесния воден път, през който преминава една пета от световния износ на газ и петрол.

Танкерът „Мурликишан“ се отправил към Ирак, за да зареди мазут в четвъртък, показват данни на Kpler. Корабът, известен преди като MKA, е превозвал руски и ирански петрол.

Друг санкциониран танкер, „Рич Стари“, беше първият, който премина през пролива и излезе от Персийския залив, откакто блокадата започна в понеделник, показват данни на LSEG.

Танкерът и неговият собственик, „Шанхай Сюанрун Шиппинг Ко“, бяха санкционирани от САЩ за сделки с Иран.

„Рич Стари“ е средномащабен танкер, превозващ около 250 000 барела метанол, според данните. Той е натоварил товара си в Хамрия.

Източник: Al Jazeera    
Санкции на САЩ Персийски залив Ормузки проток
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

