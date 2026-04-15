Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

"Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток за постоянно. Правя го и за тях - и за света. Тази ситуация никога повече няма да се повтори".

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, по малко от ден след като американският флот блокира ключовия морски път, през който преди войната с Иран минаваха около 20% от петролните танкери в света.

"Те се съгласиха да не изпращат оръжия на Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много добре! Не е ли това по-добро от войната??? Но запомнете, ние сме много добри във воюването, ако се наложи - много по-добри от всеки друг!!!", добави Тръмп.