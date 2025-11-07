Свят

Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

Двамата ще обсъждат изключването на Унгария от американските енергийни санкции

7 ноември 2025, 08:41

У нгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне във Вашингтон с президента Доналд Тръмп, за да обсъди изключването на Унгария от американските енергийни санкции.

Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол

"Заминавам за Вашингтон, за да отворим с президента Доналд Тръмп нова глава в унгарско-американските отношения", заяви в четвъртък Орбан в социалната мрежа Facebook, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Целта на Орбан е да сключи широкообхватно икономическо споразумение със Съединените щати. Унгарският премиер поддържа топли отношения с Москва и в същото време се ползва с благоразположението на Тръмп. Будапеща обаче е почти изцяло зависима от руските енергийни доставки. 

Орбан с високи очаквания от новия мандат на Тръмп

Орбан заяви, че преизбирането на Доналд Тръмп е открило нови възможности за унгарско-американските връзки.

"Първите десет месеца на тази година бяха първоначалната фаза, по време на която поправихме щетите, които Унгария и унгарско-американските отношения понесоха по време на администрацията на Джо Байдън", заяви премиерът. "Политически мотивираните санкции изчезнаха, американското финансиране на атакуващите Унгария неправителствени организации беше прекратено и отново можем да пътуваме до САЩ без виза. С това първата фаза приключва", заяви унгарският премиер.

Орбан: САЩ оказват огромен натиск върху Унгария

"Нашата цел е да установим стратегическо партньорство, което да включва енергийно и отбранително сътрудничество, инвестиции и обсъждане на следвоенното положение след руско-украинския конфликт. Работим по споразумение, основано на взаимни ползи, което да служи на всеки унгарски гражданин", заяви Орбан.

"Поемаме към Вашингтон! Да се залавяме за работа!", заключи премиерът.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
