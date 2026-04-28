ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

ОАЕ също така напуска организацията ОПЕК+, която включва Русия

28 април 2026, 16:11
О бединените арабски емирства ще се оттеглят от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) на 1 май, съобщи държавната информационна агенция на ОАЕ.

„Това решение е в съответствие с дългосрочната стратегическа и икономическа визия на Обединените арабски емирства и развитието на енергийния им сектор, включително ускоряване на инвестициите в местното производство на енергия“, се казва в изявлението, цитирано от Си Ен Ен.

ОПЕК е картел от големи държави производителки на петрол, който координира производствените политики, за да повлияе на световните доставки и цени на суровината.

ОАЕ също така напуска организацията ОПЕК+, която включва Русия.

Този ход е сериозен удар за ОПЕК и водещия ѝ член, Саудитска Арабия. Картелът колективно представлява 36% от световното производство на петрол и заедно контролира почти 80% от общите доказани запаси в света.

„Решението на ОАЕ да напуснат ОПЕК отразява еволюция, обусловена от политики, съобразена с дългосрочните пазарни основи“, заяви в X Сухаил Ал Мазруи, министър на енергетиката на ОАЕ.

„Ние оставаме ангажирани с енергийната сигурност, осигурявайки надеждни, отговорни и нисковъглеродни доставки, като същевременно подкрепяме стабилни световни пазар,“ подчерта Мазруи.

ОАЕ отдавна настояват за по-високи производствени квоти на ОПЕК, тъй като се стремят да разширят капацитета си далеч отвъд нивата, определени от картела.

ОПЕК е създадена през 1960 г. от Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Венецуела и Кувейт. ОАЕ се присъединяват седем години по-късно. ОАЕ са сред десетте най-големи производители на петрол в света, с 3% до 4% от световните доставки.

Източник: CNN    
