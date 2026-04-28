ОПЕК се разпада, ОАЕ напуска

О бединените арабски емирства ще се оттеглят от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) на 1 май, съобщи държавната информационна агенция на ОАЕ.
„Това решение е в съответствие с дългосрочната стратегическа и икономическа визия на Обединените арабски емирства и развитието на енергийния им сектор, включително ускоряване на инвестициите в местното производство на енергия“, се казва в изявлението, цитирано от Си Ен Ен.
ОПЕК е картел от големи държави производителки на петрол, който координира производствените политики, за да повлияе на световните доставки и цени на суровината.
ОАЕ също така напуска организацията ОПЕК+, която включва Русия.
Този ход е сериозен удар за ОПЕК и водещия ѝ член, Саудитска Арабия. Картелът колективно представлява 36% от световното производство на петрол и заедно контролира почти 80% от общите доказани запаси в света.
„Решението на ОАЕ да напуснат ОПЕК отразява еволюция, обусловена от политики, съобразена с дългосрочните пазарни основи“, заяви в X Сухаил Ал Мазруи, министър на енергетиката на ОАЕ.
„Ние оставаме ангажирани с енергийната сигурност, осигурявайки надеждни, отговорни и нисковъглеродни доставки, като същевременно подкрепяме стабилни световни пазар,“ подчерта Мазруи.
ОАЕ отдавна настояват за по-високи производствени квоти на ОПЕК, тъй като се стремят да разширят капацитета си далеч отвъд нивата, определени от картела.
ОПЕК е създадена през 1960 г. от Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Венецуела и Кувейт. ОАЕ се присъединяват седем години по-късно. ОАЕ са сред десетте най-големи производители на петрол в света, с 3% до 4% от световните доставки.
🔴 BREAKING: UAE Energy Minister Suhail Mohamed Al Mazrouei says the decision to leave OPEC and OPEC+ has been taken after a careful look at the country's strategies related to energy field and petroleum sector and others. — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 28, 2026