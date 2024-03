ООН отложи гласуването на резолюцията за спирането на огъня в Газа

С ъветът за сигурност на ООН, който по план трябваше днес да подложи на гласуване проекторезолюция, призоваваща за спиране на огъня в ивицата Газа, отложи гласуването за понеделник, предаде ДПА.

Днешното гласуване е било отложено в последния момент, като дипломати продължават да преговарят при закрити врата, за да повишат шансовете за одобряването на проекторезолюцията.

Вчера Русия и Китай наложиха вето на резолюция, призоваваща за незабавното спиране на огъня във войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

