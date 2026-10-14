ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

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О рганизацията на обединените нации (ООН) осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази особена загриженост заради последните атаки край българското крайбрежие. Световната организация предупреди, че зачестяващите инциденти застрашават живота на моряците и могат да окажат влияние върху световните цени на суровините.

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„Осъждаме нападенията срещу цивилни кораби, особено последното, което се случи край бреговете на България“, заяви говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик на 13 октомври, цитиран от информационната агенция Anadolu.

Дюжарик обърна внимание, че атаките срещу плавателни съдове, превозващи зърно, храни и други стоки за световните пазари, зачестяват и обхващат все по-големи райони.

Той определи ситуацията като тревожна и посочи, че нападенията оказват влияние върху цените на суровините. Като допълнителен фактор за безпокойство говорителят открои обстановката в Ормузкия проток и Червено море, където също има рискове за международното корабоплаване.

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Говорителят на ООН обърна специално внимание на опасностите, пред които са изправени екипажите на търговските кораби, продължаващи да плават въпреки риска от нападения.

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„Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат“, заяви Дюжарик.

Реакцията на ООН дойде след атаките от 13 октомври, когато два търговски кораба бяха поразени от дронове в Черно море край България.