Свят

ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик изрази особена загриженост за нападенията край България

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 13:13
„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази

„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази
Тръмп поиска и получи оставката на посланика на САЩ в Гърция

Тръмп поиска и получи оставката на посланика на САЩ в Гърция
Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО
Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража
Azov Concord, първият чужд кораб, напуснал окупирания Мариупол, се включи в спасителна операция край България

Azov Concord, първият чужд кораб, напуснал окупирания Мариупол, се включи в спасителна операция край България
ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море
Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България
Разкриха обажданията до 911: Хаос и объркване забавили помощта след провалената екзекуция на Криста Пайк

Разкриха обажданията до 911: Хаос и объркване забавили помощта след провалената екзекуция на Криста Пайк

О рганизацията на обединените нации (ООН) осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази особена загриженост заради последните атаки край българското крайбрежие. Световната организация предупреди, че зачестяващите инциденти застрашават живота на моряците и могат да окажат влияние върху световните цени на суровините.

Йотова: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН за ударените кораби

„Осъждаме нападенията срещу цивилни кораби, особено последното, което се случи край бреговете на България“, заяви говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик на 13 октомври, цитиран от информационната агенция Anadolu.

Дюжарик обърна внимание, че атаките срещу плавателни съдове, превозващи зърно, храни и други стоки за световните пазари, зачестяват и обхващат все по-големи райони.

Той определи ситуацията като тревожна и посочи, че нападенията оказват влияние върху цените на суровините. Като допълнителен фактор за безпокойство говорителят открои обстановката в Ормузкия проток и Червено море, където също има рискове за международното корабоплаване.

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

  • ООН изрази загриженост за безопасността на моряците

Говорителят на ООН обърна специално внимание на опасностите, пред които са изправени екипажите на търговските кораби, продължаващи да плават въпреки риска от нападения.

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

„Длъжни сме да изразим благодарност към всички моряци, които продължават да работят в изключително опасни условия, за да може стоките, от които зависим ежедневно, да продължат да се движат“, заяви Дюжарик.

Реакцията на ООН дойде след атаките от 13 октомври, когато два търговски кораба бяха поразени от дронове в Черно море край България.

Редактор: Василена Василева
Източник: ООН, Anadolu, Reuters, Associated Press    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 7 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 7 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 5 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хладен душ за пазара на труда: 3600 обяви по-малко, заплатите забавят ръста

Хладен душ за пазара на труда: 3600 обяви по-малко, заплатите забавят ръста

Парите ни Преди 7 минути

Свободните позиции през септември са с 9,5% по-малко на годишна база, а финансовото министерство очаква номиналният ръст на заплатите да се забави до 8,5% тази година

ЕК отпусна oще 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, ракети и системи за ПВО

ЕК отпусна oще 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, ракети и системи за ПВО

Свят Преди 16 минути

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС е предоставил на страната обща подкрепа в размер на 231,5 млрд. евро

Папа Лъв XIV

Брат на папа Лъв XIV също се бори с рак

Свят Преди 52 минути

Двамата братя са поддържали контакт миналата седмица

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Парите ни Преди 1 час

Операторите се надяват новият данък от 7% да не обезсмисли придобивката и отговарят на Манолова, че КЗК вече е проверявала влиянието на ваучерите върху цените

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Любопитно Преди 1 час

Актрисата отхвърли обвиненията във физическо насилие и заяви пред съда, че бившият ѝ съпруг Оливие Мартинес умишлено игнорира показанията на преките свидетели, за да манипулира 13-годишния им син срещу нея

Андрей Стефанов

Злато и по математика, и по информатика: Андрей Стефанов е отличен за олимпиец за 2026 г.

България Преди 1 час

На фона на успехите на националните отбори участието в общинските кръгове по науки нараства с близо 10%

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Любопитно Преди 1 час

Актьорът и любимата му показаха перфектна хармония и коренно различен стил по време на романтична излизане за концерт във френската столица, разкривайки повече за естественото развитие на връзката си

<p>Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?</p>

„Блокирай, притъпи, сломи“: Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?

Свят Преди 1 час

Върховният главнокомандващ на НАТО заяви, че разкрива плана за спиране на руско нахлуване в Европа, въпреки че заплахата не е „непосредствена“

Къде спират водата в София утре

Къде спират водата в София утре

България Преди 1 час

Водоподаването в част от столичния квартал „Гео Милев“ ще бъде прекъснато заради ремонт на водопровод

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

България Преди 1 час

Няколко тежкотоварни автомобила са аварирали

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че подготвят анекси за „Хемус“ с до три пъти по-високи цени и предупреди за „пълнене на касите на олигарсите“ след изборите

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

България Преди 2 часа

Плавателният съд беше поразен край Бяла на 6 октомври

Ужас в Перник: Пребиха 18-годишна жена и едномесечно бебе, издирват млад мъж

Ужас в Перник: Пребиха 18-годишна жена и едномесечно бебе, издирват млад мъж

България Преди 2 часа

Полицията издирва 22-годишния извършител след подаден сигнал на спешния телефон 112, по случая е образувано бързо производство

Ива Михайлова

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на Северна Македония и как се стигна дотук?

България Преди 2 часа

Какво предвиждат Конституцията, международните договори и правилата за екстрадиция на български граждани.

Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

Парите ни Преди 2 часа

Кои цени скочиха и кои спаднаха според НСИ

Българският Микробиом: Тайната на баланса за жената от града, скрита в Стара планина

Българският Микробиом: Тайната на баланса за жената от града, скрита в Стара планина

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Ралф Лорън на 87: Когато американската мечта се превърне в модна империя

Edna.bg

Добре дошъл: Криси Верославова стана майка, кръсти сина си Самуил

Edna.bg

Правителството изпраща на ЕК плана за Бюджет 2027: Какво е заложено в него

Nova.bg

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Nova.bg