ООН: Някои жители на Северна Корея гладуват

Е ксперт в областта на човешките права на ООН алармира днес за "широко разпространен недостиг на храни и недохранване" в Северна Корея, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

