"Ще умрем от глад, ако тази ситуация продължи"

П репитанието на 1,6 милиарда работници в сивата икономика, т. е. половината трудещи се в света, е силно застрашено от пандемията от коронавирусa. Това предупреди Международната организация по труда (МОТ), предаде БТА.

Тя носи глад, страдание и смърт

Трудещите се в света са 3,3 милиарда и от тях 2 милиарда работят неформално в нерегистрирани компании. Този икономически сектор понесе тежък удар от ограничителните мерки, наложени заради коронавируса, тъй като тези хора често работят в браншовете, които бяха най-тежко засегнати, според МОТ.

Помпео: Няма следа от Ким, има риск от глад в Северна Корея

"За милиони работници липсата на доходи означава и липса на храна, на сигурност и на бъдеще... С развитието на пандемията и кризата на трудовия пазар, нуждата да се защитят най-уязвимите, става още по-неотложна", подчерта ръководителят на организацията Гай Райдър.

По този повод репортер на Би Би Си дава думата на засегнати хора от четири страни, които да разкажат как пандемията се отразява върху препитанието им.

Lockdown with no benefits - no furlough, no food banks, even no fridge - it's a whole different ball game.



This group of people is a tiny representation of the 1.6 billion that are going through this.



And they're terrified.https://t.co/lbrqHT8SmT