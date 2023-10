ООН: Над 11 000 души са пострадали от земетресенията в Афганистан

Н ад 11 000 души са пострадали от поредицата земетресения в афганистанската провинция Херат в събота сутринта, съобщи Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси, цитирана от ДПА.

Всеки дом в поне 11 села в Афганистан е разрушен от трусовете, заяви хуманитарната агенция на Обединените нации.

По нейни данни загиналите са малко над 1000, въпреки че обявеният от афгнистанските власти брой на жертвите е над 2500, според местни медии.

"Броят на жертвите се очаква да расте, тъй като все още не е осъществен достъп до по-отдалечените райони и не е приключила оценката на щетите", посочи службата.

