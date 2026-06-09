Хеликоптер Apache на американската армия се разби край Ормузкия проток

Б оен хеликоптер Apache на американската армия се е разбил в района на стратегическия Ормузки проток, съобщи вестник New York Times, като се позова на източници, запознати с инцидента. Двамата военнослужещи на борда са били спасени и са извън непосредствена опасност.

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Breaking news: A U.S. Army Apache helicopter went down near the Strait of Hormuz on Monday, and the two crew members were said to be safely rescued.https://t.co/FQAfhwtx5l — The New York Times (@nytimes) June 9, 2026

Засега обстоятелствата около катастрофата остават неясни. Не е известно дали машината е била поразена при вражески огън, дали става дума за техническа неизправност или за друг инцидент по време на изпълнение на мисията. Американските военни все още не са оповестили официални подробности за причините, довели до разбиването на хеликоптера.

Случаят предизвиква особено внимание заради мястото, на което е станал. Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ. Районът от години е сред най-напрегнатите точки в Близкия изток и често е сцена на инциденти с участието на военноморски и военновъздушни сили.

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Инцидентът се случва на фона на засиленото напрежение между Съединените щати и Иран, както и на нестабилната обстановка в региона. Именно поради това всяко военно произшествие в близост до Ормузкия проток се следи внимателно от международната общност, тъй като може да има отражение върху сигурността и свободното корабоплаване в района.

Хеликоптерите Apache са сред най-модерните бойни машини в арсенала на американската армия. Те се използват за въздушна поддръжка, разузнавателни операции и унищожаване на бронирани цели. Машините са участвали в редица военни мисии по света и се считат за едни от най-ефективните ударни хеликоптери.

Очаква се американските власти да започнат официално разследване, което да установи точните причини за инцидента и дали той е свързан с бойни действия или с технически проблем.