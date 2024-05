Огромното свлачище в Нова Гвинея, има над 300 жертви

Н ай-малко 300 души са загинали и 1182 къщи са затрупани от огромното свлачище, което изравни със земята отдалечено село в северната част на Папуа Нова Гвинея, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения днес в местните медии.

Според властите стотици местни жители са загинали от свлачището, преминало през село Каокалам в провинция Енга, на около 600 км северозападно от столицата Порт Морсби, около 3 часа сутринта в петък. Друго село в района - Ямбали, е напълно изчезнало под отломките, съобщи местният в. "Пост куриър", цитиран от ДПА.

В провинция Енга са засегнати няколко села, когато част от планината се свлекла върху тях в ранните часове на вчерашния ден. Местните власти предполагат, че стотици хора са останали погребани в калта. Затрупани са и повече от 5000 прасета и други домашни животни. Властите предполагат, че окончателният брой на жертвите вероятно ще нарасне значително.

По данни на местните медии в засегнатия от свлачището район живеят над 3000 души. Снимки от мястото показват как местни жители са се покатерили на огромни скали и вадят тела изпод отломките.

Независимата държава Папуа Нова Гвинея, чието население е почти 10 милиона души, се намира на север от Австралия. Въпреки че е богата на полезни изкопаеми, дървен материал, нефт и газ, историята на колониализма, политическата нестабилност и лошото управление на нейните природни ресурси са довели до голямо обедняване на населението, отбелязва ДПА.

