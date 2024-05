Кално свлачище уби 10-годишно дете по време на екскурзия

10-годишна ученичка е загинала, пометена от кално свлачище в Северен Йоркшир, Англия.

Образователният тръст "Лингфийлд" заяви, че Лия Харисън е била "много обичана" възпитаничка в училище "Маунт Плезънт" в Дарлингтън.

Съобщено е, че по време на инцидента тя е била на училищна екскурзия.

A tribute from Leah Harrison's family, the Year 6 Darlington pupil who died in a North Yorkshire mudslide: https://t.co/HYISA7pLRd pic.twitter.com/cjdQbqbgDR — BBC Tees (@BBCTees) May 23, 2024

Ник Блекбърн, главен изпълнителен директор на тръста, заяви:

"Все още се изясняват всички подробности, но това очевидно е сърцераздирателна трагедия. Лия беше много обичана част от нашето училище и нашите мисли и молитви са със семейството, приятелите и персонала на училището".

"В училището се организират консултации за учениците и персонала. Всички сме в шок и бихме искали да помолим да се уважава личното пространство на семейството и училищната общност, докато се опитваме да се справим със случилото се.", допълва Блекбърн.

В изявлението на семейството ѝ Лия е описана като "щастливо, жизнерадостно и щастливо малко момиче" и се казва, че "Бог взема само най-добрите".

Leah Harrison a Y6 school girl from Darlington has been named as the victim of the North Yorkshire Mudslide at Carlton-in-Cleveland yesterday. #mudslidehttps://t.co/CybtaWjnYE — TeesPix.Photos (@TeesPix) May 23, 2024

"Красивата усмивка, главозамайващият смях, глупавите шеги. Ти никога няма да бъдеш забравена, момиченце", продължава изявлението.

"Ще постигнеш мечтата си и ще станеш играч на "Лъвчетата", разпери тези крила. Нека почиваш в рая.", пишат още опечалените близки на Лия.

Семейството е подкрепяно от специално обучени служители.

BREAKING: Child who died in a mudslide in North Yorkshire has been named as 10-year-old Leah Harrisonhttps://t.co/kGDhmyJmjq



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uWpKhvX7Yw — Sky News (@SkyNews) May 23, 2024

В сряда полицаи съобщиха, че са реагирали на кално свлачище, което се е случило в 13:15 ч. в Карлтън-ин-Клевелд.

Силите на реда заявиха: "Можем да потвърдим, че за съжаление един човек е починал в резултат на инцидента. Мислите ни са със семейството и приятелите му в този труден момент".

В изявление от сряда служителите заявиха, че никой друг не е пострадал по време на инцидента.

Мястото е било отцепено през целия следобед, а гражданите бяха помолени да избягват района.

