Огромна експлозия в химически завод в Испания

О громна експлозия, последвана от пожар, избухна в химически завод в каталунската провинция Тарагона в Испания.

По предварителни данни са пострадали поне 4 души, като един от тях е в тежко състояние.

Властите предупредиха местните жители да не отварят вратите и прозорците на домовете си и да не излизат, тъй като димът от пожара вероятно е токсичен.

Разпространени в социалните мрежи кадри, показват, че пожарът се вижда на няколко километра. На местопроизшествието са изпратени противопожарни екипи.

