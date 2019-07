М ощна експлозия разтърси газов завод в централен Китай, разбивайки прозорци и врати на сгради в радиус от три километра, съобщиха държавните медии.

Към момента се съобщава за двама души в неизвестност, няма данни за пострадали. Инцидентът се е случил в провинция Хънан, в газификационен завод в 17:50 ч. местно време, съобщи държавната телевизия CCTV.

"Много прозорци и врати в радиус от три километра бяха разрушени, а някои интериорни врати също бяха издухани от взрива", съобщава CCTV за своя акаунт в Туитър.

#Update Two people are missing but no casualties have been reported after the boiler of a gasification plant in Yima, Central China’s Henan Province exploded Friday, the Yima government said. Windows shattered and doors broke in nearby houses after the explosion. pic.twitter.com/Zo1IuflDk6