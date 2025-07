Огромен пожар достигна покрайнините на Марсилия (ВИДЕО)

Б ързо разпространяващ се горски пожар достигна външните покрайнини на Марсилия, втория по големина град във Франция, информира Би Би Си.

"Морският пожарникарски батальон води партизанска война с маркучи в ръка“, каза кметът на града Беноа Паян, визирайки пожарната и спасителна служба на Марсилия.

Flights have been suspended at Marseille Provence Airport after a large wildfire broke out near the French city.



Wildfire latest ➡️ https://t.co/7sFU80zOAf pic.twitter.com/uvaEOiPqtx