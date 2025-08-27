Котел обяви тридневен траур в памет на двамата младежи, загинали в катастрофа днес

О бщина Котел обяви тридневен траур от днес до 29 август, петък, в памет на двамата младежи, загинали снощи в тежка катастрофа. Други двама са ранени и са в болницата в Сливен, пише БНР.

Знамената на всички институции в града са спуснати наполовина. Със заповед на кмета Коста Каранашев се отменят всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от Общината и подчинените ѝ структури. Община Котел изказва съболезнования към семействата, близките и всички, които скърбят за трагично загиналите. Загиналите и ранените са жители на Котел.

Рано сутринта на второкласен път между село Градец и Котел, лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл от пътното платно. В колата са пътували четирима души. В резултат на катастрофата на място са загинали двама млади души– 17-годишно момиче и 20-годишно момче. Водачът и друг 18-годишен пътник са настанени в болница в Сливен.