Китай реагира на призива на Тръмп за ядрено разоръжаване

К итай отхвърли призива на президента Доналд Тръмп Пекин да се включи в разговори за ядрено разоръжаване с САЩ и Русия, определяйки го като "нито разумен, нито реалистичен", като подчерта, че арсеналът на страната е значително по-малък от този на другите две ядрени сили.

По-рано Тръмп заяви в Белия дом по време на среща с южнокорейския президент Лий Дже-мьон, че преследва целта за денуклеаризация заедно с Русия и Китай, отбелязвайки, че Пекин изостава по отношение на ядреното въоръжение, но ще го настигне в рамките на пет-шест години.

Ядрените оръжия представляват екзистенциална заплаха за света. Конфликти като войната между Русия и подкрепяната от Запада Украйна, както и потенциални конфликти между САЩ и Китай за Тайван, могат да доведат до ядрена война.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), почти всички ядрени държави модернизират или разширяват своите арсенали.

Китай обаче увеличава своя ядрен арсенал по-бързо от всяка друга страна. Оценява се, че общият брой на ядрените бойни глави на страната е около 600, което я поставя на трето място след САЩ с над 5 000 и Русия с над 5 000.

Китай поддържа ядрените си сили "на минимално ниво"

На брифинг в сряда говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун коментира изявленията на Тръмп относно денуклеаризацията.

"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са в еднакъв мащаб", заяви Гуо, цитиран от държавния вестник Global Times.

"Ядрената им политика и стратегическата среда за сигурност също са напълно различни. Да се изисква Китай да участва в тристранни преговори за ядрено разоръжаване между Китай, САЩ и Русия е нито разумно, нито реалистично."

Гуо добави, че Китай следва политика на "втора употреба" на ядрени оръжия и стратегията му е изцяло отбранителна, като поддържа ядрените си сили "на минималното ниво, необходимо за националната сигурност".

"Китай не се състезава във въоръжаването с никоя страна. Ядрените сили и ядрената политика на страната са важен принос за световния мир", каза Гуо, цитиран от Newsweek .

Тръмп призовава за край на ядреното разпространение

В понеделник Тръмп заяви, че се стреми към денуклеаризация заедно с Русия и Китай. "Това е изключително важно", отбеляза той, като добави, че е обсъдил въпроса с руския президент Владимир Путин по време на скорошната им среща в Аляска.

"Мисля, че денуклеаризацията е голяма цел, но Русия е готова да го направи, и вярвам, че Китай също ще бъде склонен. Не можем да позволим разпространението на ядрени оръжия. Трябва да спрем ядрените оръжия. Мощта им е твърде голяма."

По-рано Тръмп се присъедини към Израел при удари по ирански ядрени съоръжения, с цел да възпре Техеран от разработване на атомна бомба, като заяви, че САЩ никога няма да допуснат това.

През първия си мандат Тръмп също преследваше денуклеаризация на Корейския полуостров, като се срещна с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, след като двамата си размениха заплахи за унищожение. Оттогава Пхенян е ускорил програмата си за ядрено оръжие.

В момента САЩ разработват своята космическа система за противоракетна отбрана "Златен купол", предназначена да защитава страната от нарастващата заплаха от усъвършенствани хиперзвукови оръжия.