Огромен исторически митинг за ЕС в Грузия, не искат Русия

Н ад 120 хиляди грузинци излязоха на шествие в подкрепа на кандидатурата на Грузия за членство в Европейския съюз, дни след като Европейската комисия препоръча отлагане на преговорите със страната.

Демонстрацията е огромна и безпрецедентна в държавата с население от едва 3,7 млн. души.

Издигнали грузински, украински и европейски знамена, демонстрантите заляха главния булевард в грузинската столица Тбилиси. Шествието протече под надслова "Марш за Европа".

Данните за броя на демонстрантите са калкулирани от АФП на базата видеозаписи, заснети от дронове.

Граждани с плакати "Ние сме Европа" вървяха под звуците на химна на ЕС - "Одата на радостта".

Митингът беше иницииран от водещите продемократични групи и подкрепен от всички опозиционни партии, и имаше за цел да "демонстрира ангажираността на грузинския народ към неговия европейски избор и западните ценности".

ЕК препоръча на Украйна и Молдова да бъде присъден статут на кандидати за членство в ЕС

"Европа е исторически избор и стремеж на грузинците, за който всички поколения са давали жертви", заявиха организаторите на митинга във Фейсбук.

Един от организаторите, активистът за правата Шота Дигмелашвили, прочете манифест, обявяващ нов митинг в петък, и стартирането на "ново народно движение", което ще включва опозиционни партии, но ще бъде водено от граждански активисти.

"Ние ще формулираме нашите искания към правителството и ако то не успее да ги изпълни, силата на мирната съпротива ще помете всички онези, които извеждат Грузия от релсите на европейския ѝ път. Народният гняв ще бъде насочен срещу (основателя на управляващата партия) олигарха Бидзина Иванишвили", за когото се смята, че проваля членството на страната в ЕС.

Според протестиращи, "отказването на Грузия статута на кандидат за член на ЕС ще означава, че ще останем в сферата на влияние на Русия. Руският президент Владимир Путин ще тълкува това като зелена светлина за повторно нахлуване в страната".

Очаква се до петък лидерите на ЕС да вземат решение за предоставяне на статут на кандидати на Украйна, Молдова и Грузия, които подадоха молби за членство в ЕС малко след като руската армия нахлу на украинска територия на 24 февруари.

Южна Осетия се готви да се присъедини към Русия

Кандидатурите на Грузия за членство както в ЕС, така и в НАТО, залегнали в конституцията на страната, отдавна не се харесват на Кремъл. Това напрежение ескалира през 2008 г., когато Русия смаза Грузия в продължила малко повече от седмица война.

В петък Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да предостави статут на кандидати на Украйна и Молдова. До края на годината ЕС ще преценява дали и как това да бъде направено и за Грузия. Комисията също така препоръча да се предостави на Тбилиси "европейска перспектива", нещо, което нейният председател Урсула фон дер Лайен нарече "огромна стъпка напред" по пътя на Грузия към членство.

В понеделник върховният представител на ЕС уточни, че Грузия трябва да извърши повече реформи, преди да може да започне проговори.

Премиерът Иракли Гарибашвили в петък приветства "историческото решение за предоставяне на европейска перспектива на Грузия" и обеща да работи с Брюксел за "изпълнение на всички изисквания и получаване на статут на кандидат".

Европейската комисия заяви, че условията, които Тбилиси трябва да изпълни, за да получи статут на кандидат-член, включват прекратяване на политическата поляризация, напредък в свободата на медиите, съдебната система и изборните реформи, както и "деолигархизация".

По-рано този месец Европейският парламент прие необвързваща резолюция, призоваваща ЕС да наложи лични санкции срещу най-богатия човек в Грузия Иванишвили заради неговата "разрушителна роля" в политиката и икономиката на странта.

Украйна, Грузия и Молдова подписаха споразумения за асоцииране с ЕС, предназначени да ги сближат икономически и политически.

Споразуменията включват и свободна търговия между страните и ЕС, както и безвизово пътуване за техните граждани за кратък престой в Шенгенското пространство. Споразуменията, обаче, не дават гаранция за евентуално членство в ЕС.

Today we are on the right side of history. On June 20, 2022, across #Georgia and abroad, every citizen of Georgia is united to defend our European choice. #GE2EU #HomeToEU #Candidacy4Georgia pic.twitter.com/oUE2PAoHIx