Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Д ва руски дрона са ударили товарен кораб, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, докато той преминавал през украински морски коридор към пристанище в района на Одеса, съобщи украинската администрация на морските пристанища, цитирана от Ройтерс.

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа, се посочва в съобщението. По първоначални данни ранени няма.

По-рано "Укринформ" съобщи, че при руски удари в района на Одеса са загинали 2 души и са били ранени 14. По данни на "Ройтерс" загиналите са възрастна двойка.

Десетки хора са били евакуирани от поразените жилищни сгради. Спасителните служби са оказали спешна помощ на пострадалите, включително психологическа. Три деца са били в състояние на тежък шок.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.