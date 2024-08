Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека призова Радев да не подписва закона за т. нар. „пропаганда‟ в училищата

"Дълбоко съм обезпокоен от неотдавнашния закон, приет от българския парламент за забрана на т. нар. ЛГБТИ "пропаганда" в училищата".

Това заяви в пост в социалната мрежа X комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О'Флеърти.

"Призовавам президента на България Радев да не го подписва", подчерта О'Флеърти.

"Властите трябва да се справят с дискриминацията и враждебната реторика срещу ЛГБТИ хората, включително в навечерието на изборите", добави комисарят на Съвета на Европа по правата на човека.

Междувременно днес над 7000 подписа бяха внесени в Президентството с искане Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се забранява "пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в училищата".

Според неправителствените организации, които внесоха подписите, приетите от депутатите текстове, нарушават основни човешки права и противоречат на Конституцията на България.

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.