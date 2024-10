ЕП одобри заем в размер на 35 млрд. евро за Украйна

С 518 гласа "за", 56 "против" и 61 "въздържал се", Европейският парламент одобри одобри заем в размер на 35 млрд. евро за предоставяне на финансова помощ на Украйна. Средствата са част от по-широкия план на Г-7 за предоставяне на финансова подкрепа на страната, възлизаща на до 45 млрд. евро.

“Ще използваме руските замразени активи. Агресорът трябва да плати за разрушаването, което причинява на Украйна. Слава на Украйна”, заяви от парламентарната трибуна председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

По-рано през деня в пленарната зала се проведе разгорещен дебат по темата, който очерта разнопосочни мнения.

🇪🇺🇺🇦 Parliament approves up to €35 billion loan to Ukraine backed by Russian assets. The EU contribution is part of the G7 plan to provide Ukraine with up to €45 billion in financial assistance: https://t.co/A2GkuPBmUs pic.twitter.com/kfeAv7MH5H