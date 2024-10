Украйна нанесе щети на руски фабрики за спирт и химически завод

Н ападение с украински дрон нанесе щети на две фабрики за спирт в руската Тулска област, южно от Москва, съобщи днес губернаторът на областта, цитиран от Ройтерс.

"По предварителна информация няма пострадали. На мястото на инцидента работят специалисти от службите за спешна помощ. Ситуацията е под контрол“, написа в "Телеграм" областният управител Дмитрий Миляев.

Все още не е ясно колко мащабно е било нападението, което е нанесло щети на фабриките за спирт в град Ефремов и село Лужковски.

При друга украинска атака с дрон са били ударени котелно помещение и сграда, която не е жилищна, в руската Брянска област, граничеща с Украйна. При нападението няма пострадали, заяви областният управител на Брянск Александър Богомаз. Той добави, че руските части за противовъздушна отбрана са унищожили най-малко шест украински дрона над територията на областта.

Киев често е заявявал, че въздушните му атаки на територията на Русия са насочени срещу инфраструктура, която е ключова за военните усилия на Русия, и са в отговор на непрестанните бомбардировки на Москва на украинска територия, отбелязва Ройтерс.

🇺🇦🇷🇺 Explosion and fire at the "Biochim“ alcohol plant in the Russian #Tambov region after a Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/dKvp49ljCD