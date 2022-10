Одобрението към Джо Байдън спадна драстично преди изборите

П резидентът Джо Байдън се доближи до най-ниското ниво на одобрение само две седмици преди междинните избори в САЩ, които ще определят остатъка от неговия мандат, сочи проучване на общественото мнение на Ройтерс/Ипсос, предава БГНЕС.

Двудневното национално проучване установи, че 39% от американците одобряват работата на Байдън, което е с един процент по-малко в сравнение със седмица по-рано.

Biden approval dips to 39% as Democrats brace for midterms, Reuters/Ipsos poll shows https://t.co/KJkBEK5bUL pic.twitter.com/u4zwifGXp5