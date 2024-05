Магнитното поле на Земята не е еднакво на Северния и Южния полюс

М агнитното поле на нашата планета ни предпазва от много космически заплахи и от векове е полезно за навигацията. Десетилетия наред проучвания са разкрили невероятни възможности за разбиране на това, което се случва дълбоко под краката ни, но все още има нови неща, които трябва да се вземат предвид - като например някои странни резултати, които учените получават.

(Във видеото може да научите повече за: 30 любопитни факта за Земята)

Магнитното поле не е нещо статично. Магнитосферата на Земята се променя от слънчевия вятър, идващ от Слънцето. В периоди на висока активност, като сега, тя се смачква повече, отколкото когато Слънцето е по-спокойно. Тези разлики се използват, за да се обясни защо наблюденията на магнитното поле се различават, ако са направени близо до земната повърхност или в Космоса. Това поне беше традиционното предположение. Новият труд доказва, че става дума за нещо повече.

