Оцелял от взривовете в Бейрут ливанец: Всеки ден е 4-ти август

З а оцелелия след взривовете в Бейрут Шади Ризк времето е спряло от 4-ти август миналата година, когато на пристанището в ливанската столица, точно срещу офиса му избухна голямо количество складиран амониев нитрат, пишат Яра Аби Надер и Имад Креиди от Ройтерс, цитирани от БТА.

