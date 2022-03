Оцелял от Холокоста 96-годишен мъж е загинал при руски обстрел в Харков

М иналата седмица 96-годишният Борис Романченко, пребивавал в няколко нацистки концлагера, е загинал в апартамента си след попадение на руски снаряд в жилищна сграда в Харков. Това съобщи днес украинска асоциация на оцелелите от лагера "Бухенвалд", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Borys Romanchenko, 96, survived four Nazi concentration camps: Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. He lived his quiet life in Kharkiv until recently. Last Friday a Russian bomb hit his house and killed him. Unspeakable crime. Survived Hitler, murdered by Putin. pic.twitter.com/QYJ4xrNYC9