Украйна: Русия удари психиатрична болница в Харков

У крайна обвини руските войски, че са ударили психиатрична болница в района на източния украински град Изюм, съобщи Ройтерс, като се позовава на областния управител на Харков Олег Синегубов. В изявление в чат приложението "Телеграм" Синегубов посочи, че по това време в болницата е имало 330 души, някои от които приковани към инвалидни колички или неспособни да се движат. По думите му 73 души са били евакуирани.

Броят на жертвите се установява, допълни той.

"Това е военно престъпление срещу цивилни, геноцид срещу украинската нация", каза Синегубов.

Ройтерс засега не може да потвърди чрез независим източник изнесената информация за район, в който се съобщава за ожесточени боеве още от първия ден на нахлуването на руските войски в Украйна на 24 февруари. Русия отрича да напада цивилни в рамките на така наречената от нея "специална операция" за разоръжаване и "денацификация" на Украйна.

Нападението, за което се съобщава, последва бомбардировка на болница в Мариупол в сряда, при която според украинските власти са загинали трима души, включително дете.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k