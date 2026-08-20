Обиски, оставка и уволнения: Нов корупционен скандал разтърси Украйна

Украинското правителство планира смяна на ръководството на държавна банка след ново антикорупционно разследване за предполагаема схема за пране на милиони долари.

Заместник-ръководителката на президентската канцелария Ирина Мудра също е освободена, след като антикорупционните органи са извършили обиск в дома ѝ; тя заявява, че сътрудничи на разследването.

Случаят поставя нов натиск върху Зеленски, който обещава решителна борба с корупцията на фона на стремежа на Украйна към членство в ЕС.

Ukraine's anti-corruption agencies launch special operation targeting alleged criminal organization involving current and former lawmakers and senior officials from President Volodymyr Zelenskyy's officehttps://t.co/WeKiphyxfl — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 19, 2026

Украинското правителство планира да освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на държавна банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната. Това съобщи снощи в „Телеграм“ премиерът Сергий Корецки, цитиран от ДПА.

Оповестените от антикорупционните органи факти изискват съответната реакция и не могат да бъдат пренебрегнати, заяви Корецки.

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

По-рано вчера украинските антикорупционни органи съобщиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали, по думите им, специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на пари за милиони долари.

Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник-ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина.

Мудра потвърди във „Фейсбук“, че сутринта в дома ѝ е бил извършен обиск, и заяви, че сътрудничи на разследващите. Тя каза също, че е подала оставка.

Украински служби обявиха Ермак за заподозрян по дело за пране на пари

Канцеларията на Зеленски и преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който по това време я оглавяваше.

Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна от Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство в ЕС.