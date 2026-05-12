Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Д ве украински институции за борба с корупцията обявиха бившия началник на кабинета на президента Володимир Зеленски за официален заподозрян по мащабно разследване за корупция.

Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха късно в понеделник, че Андрий Ермак е заподозрян в предполагаема схема за пране на пари на стойност 460 милиона гривни, или около 10,5 милиона долара.

Властите съобщиха в публикация в приложението Telegram, че разследването продължава.

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Ходът е една стъпка преди официалното повдигане на обвинения срещу Ермак, който подаде оставка през ноември. Той беше водещият украински преговарящ в разговорите със Съединените щати и напусна поста си по време на скандала, който се превърна в най-сериозната заплаха за управлението на Зеленски от началото на пълномащабната руска инвазия.

Разследването е сериозен удар по украинския президент в момент, когато той настоява страната му да бъде приета в Европейския съюз, процес, който вероятно ще продължи години. Широко разпространената корупция остава едно от основните препятствия пред присъединяването на Украйна към блока.

Zelenskiy's ex-chief of staff named as suspect in major corruption probe https://t.co/9CunoR9Zfw — The Straits Times (@straits_times) May 11, 2026

Ермак беше смятан за доверен съюзник на Зеленски, който дълго време устояваше на натиска да го освободи от поста, както и за една от най-влиятелните фигури в украинското правителство.

Самият Зеленски не коментира публично съобщението на антикорупционните служби, но неговият прессекретар Дмитро Литвин заяви, че „разследването продължава и е твърде рано да се правят заключения“.

Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Според разследващите Ермак е заподозрян в участие в схема за пране на пари чрез строителни проекти край украинската столица Киев. През ноември властите претърсиха дома му. До момента не са обявени други заподозрени.

Решението дали срещу Ермак ще бъдат повдигнати официални обвинения може да отнеме още месеци.

При оставката на Ермак Зеленски заяви, че преструктурира президентската администрация и благодари на своя сътрудник за работата му по мирните преговори.