Свят

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Властите съобщиха в публикация в приложението Telegram, че разследването продължава

12 май 2026, 11:55
Д ве украински институции за борба с корупцията обявиха бившия началник на кабинета на президента Володимир Зеленски за официален заподозрян по мащабно разследване за корупция.

Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха късно в понеделник, че Андрий Ермак е заподозрян в предполагаема схема за пране на пари на стойност 460 милиона гривни, или около 10,5 милиона долара.

Властите съобщиха в публикация в приложението Telegram, че разследването продължава.

Ходът е една стъпка преди официалното повдигане на обвинения срещу Ермак, който подаде оставка през ноември. Той беше водещият украински преговарящ в разговорите със Съединените щати и напусна поста си по време на скандала, който се превърна в най-сериозната заплаха за управлението на Зеленски от началото на пълномащабната руска инвазия.

Разследването е сериозен удар по украинския президент в момент, когато той настоява страната му да бъде приета в Европейския съюз, процес, който вероятно ще продължи години. Широко разпространената корупция остава едно от основните препятствия пред присъединяването на Украйна към блока.

Ермак беше смятан за доверен съюзник на Зеленски, който дълго време устояваше на натиска да го освободи от поста, както и за една от най-влиятелните фигури в украинското правителство.

Самият Зеленски не коментира публично съобщението на антикорупционните служби, но неговият прессекретар Дмитро Литвин заяви, че „разследването продължава и е твърде рано да се правят заключения“.

Според разследващите Ермак е заподозрян в участие в схема за пране на пари чрез строителни проекти край украинската столица Киев. През ноември властите претърсиха дома му. До момента не са обявени други заподозрени.

Решението дали срещу Ермак ще бъдат повдигнати официални обвинения може да отнеме още месеци.

При оставката на Ермак Зеленски заяви, че преструктурира президентската администрация и благодари на своя сътрудник за работата му по мирните преговори.

Корупция в Украйна Андрий Ермак Володимир Зеленски Пране на пари Антикорупционно разследване Национално антикорупционно бюро Специализирана антикорупционна прокуратура Присъединяване към ЕС Украинска политика Скандал
