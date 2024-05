Обиск в офиса на германския евродепутат, чийто сътрудник бе арестуван

Г ермански прокурори разпоредиха да се претърси офисът в Брюксел на крайнодесния евродепутат от „Алтернатива за Германия“ Максимилиан Кра, чийто сътрудник бе задържан миналия месец по подозрение в шпионаж в полза на Китай, предаде Ройтерс.

„Мерките са чат от производството срещу Цзян Г. по подозрение, че е действал като разузнавателен агент“, се казва в изявление на германската прокуратура.

