Обявиха извънредно положение в Ню Йорк и Ню Джърси

В Ню Йорк и Ню Джърси е обявено извънредно положение, след като мощна буря удари източното крайбрежие на САЩ от Ню Йорк до Вашингтон, окръг Колумбия, като в региона се наблюдават опасни проливни дъждове и внезапни наводнения, пише The Guardian.

Метеоролозите прогнозираха интензивни валежи, като са възможни и силни пориви на вятъра.

Властите в Ню Йорк предупредиха, че проливни дъждове могат да наводнят някои улици, части от метрото и мазета.

Те призоваха хората, живеещи на приземни етажи, да се преместят на по-високите етажи и издадоха предупреждение, с което молят жителите на Ню Йорк да избягват пътувания от четвъртък следобед до петък следобед.

Over 50 million people were under flood watches Thursday across the Northeast. The National Weather Service forecast 1.5–3 inches of rain for New York through Friday afternoon.



