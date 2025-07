Мощни бури връхлетяха Ню Йорк, двама загинали при наводнения в Ню Джърси

С илни бури връхлетяха района на Ню Йорк миналата нощ, като потопиха автомобили и оставиха станции на метрото под вода. Двама души загинаха при внезапни наводнения в съседния щат Ню Джърси, предаде Reuters.

Интензивните валежи нарушиха сериозно въздушния, автомобилния и железопътния трафик.

Two people were killed in flash flooding in New Jersey after heavy rain lashed the New York City area, causing widespread travel disruption across the region's airports, highways and railways https://t.co/JN2ZiNUItR pic.twitter.com/IZvKEkstTn