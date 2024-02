"Обеци в цветовете на дъгата": Русия осъди жена заради "екстремистки символи"

С ъд в град Нижни Новгород в Русия осъди жена на пет дни затвор заради това, че е носила обеци в цветовете на дъгата, съобщи руска правозащитна организация, цитирайки адвоката на жената, предаде ДПА.

Съдът издаде присъдата с мотива, че жената е носила "екстремистки символи".

Руският Върховен съд категоризира миналата година със свое решение ЛГБТ-общността като "екстремистка", припомня ДПА.

In russia, a girl was arrested for 5 days for wearing rainbow earrings. The court considered this a demonstration of “extremist symbols”. Anyone still have illusions how crazy russian laws are?https://t.co/aPKZy5qCFP