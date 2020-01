NYT: Видео показва украинския самолет, ударен от Иран

В идеоклип, проверен от изданието „Ню Йорк Таймс“, показва, че иранска ракета удря самолет близо до летището на Техеран - района, където украински самолет се разби в сряда, при което загинаха всички 176 души на борда.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9