Ново земетресение в Турция

П оредно земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано в окръг Хатай, Южна Турция тази нощ, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Епицентърът на труса е бил в залива Искендерун, Средиземно море.

📌 Earthquake information - New event 📌#earthquake #USGS #Samandag #Hatay #Turkiye



Date and time (UTC): 03/06/2023 02:16:03 AM

Magnitude: 4 mb

Area: 4 km WNW of Toygarl?, Turkey

Depth (km): 10

Latitude: 36.2294

Longitude: 36.0232 pic.twitter.com/Egon48uFmA