Ново земетресение в Турция: 4,5 по Рихтер близо до Диарбекир

З еметресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Източна Турция, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

🔔#Earthquake (#deprem) M4.6 occurred 7 km SE of #Doğanşehir (#Turkey) 3 min ago (local time 10:56:55). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/QWpjj4IO5L

🖥https://t.co/xzS5cfKhWT pic.twitter.com/cUvwHXtQwl