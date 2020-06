Ново убийство на чернокож в САЩ подпали Атланта

П ротестиращи срещу расизма спряха движението по магистрала и подпалиха ресторант на веригата за бързо хранене "Уендис" в град Атланта, където в края на седмицата полицай застреля афроамериканец.

На излъчени по местна телевизия кадри се вижда горящия ресторант. Пожарните екипи, защитавани от полицаи, стигнаха до заведението след повече от 45 минути. Дотогава сградата, намираща се в близост до бензиностанция, се беше превърнала в овъглени останки.

Protesters flooded the streets of Atlanta following the fatal shooting of 27-year-old Rayshard Brooks.



Brooks died after being shot by an Atlanta police officer at a fast-food restaurant late Friday night, according to the Georgia Bureau of Investigation. https://t.co/IUsc2NNYwn pic.twitter.com/g9e10rBHY7