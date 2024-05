Новите варианти на Covid доминират в САЩ, но може ли това да е краят на заразата

Ц ентровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) откриват вариантите KP.1.1 и KP.2 при вземане на проби от отпадъчни води, като установяват, че последните съставляват около една четвърт от новите случаи на Covid през миналия месец.

Сега обаче лекар по инфекциозни болести заяви пред DailyMail.com, че тези нови мутации, които променят "протеините на шипа" на коронавируса, изглежда също така правят пандемичната болест по-малко способна да прониква и заразява човешките клетки.

Това кара медицинските специалисти да предупреждават за предстояща вълна от ковидоза това лято, която би трябвало да направи тези по-хитри, но по-малко заразни щамове на вируса по-често срещани.

Това привидно вариантите на FLiRT може да се оприличат на оръжие, което е по-малко опасно от пистолет, но е по-способно да избегне метален детектор.

След като избегнат тези защити, тяхната способност, тяхната заразност, не е толкова голяма, колкото при някои от по-ранните варианти.

Уебсайтовете на Центъра за контрол на заболяванията показват, че към 27 април има вероятност инфекциите да се увеличат на две места - в Тексас и Пуерто Рико.

В по-голямата част от САЩ обаче се наблюдава спад или има вероятност състоянието да намалее.

Само три процента от населението на САЩ е дало положителен тест през последната седмица.

Въпреки това вариантите на FLiRT са все още нови и данните могат да се променят с течение на времето.

Макар да е вярно, че от началото на 2024 г. досега новите случаи на Covid и хоспитализациите имат низходяща тенденция, изследователите са наблюдавали и неравности в този низходящ наклон, свидетелстващи за предстояща вълна от варианти на FLiRT.

Ученият по данни Джей Уейланд, който си е спечелил репутацията на точен предсказващ тенденциите при Covid, е създал тревожна графика, екстраполираща накъде може да се насочат KP.2 и KP.1.1 въз основа на проби от щамове на вируса Covid, открити в отпадни или канализационни води.

Моделът на Уайланд прогнозира, че случаите могат да започнат да се увеличават отново още в края на май.

Според изследователи от Япония и Обединеното кралство, които бяха сред първите, характеризирали щама KP.2 през април тази година, новата мутация на Covid има поне "три замени" в своя "протеин на шипа" в сравнение с най-конкурентния зимен щам JN.1.

Тези белтъци на шипа, подобно на микроскопични кукички от външната страна на вируса, помагат на Covid да проникне и да зарази човешките клетки, особено уникалните белтъци на шипа на най-заразните щамове на Covid.

Но тези шиповидни протеини са също така ключов идентификационен маркер, използван във ваксините, за да помогне на човешките имунни системи да идентифицират и атакуват вируса в тялото.

Необичайният нов spike протеин на FLiRT вариантите на Covid е помогнал за прикриването му от имунните системи, като е предоставил на KP.2 и KP.1.1 "по-висока вирусна пригодност", както пишат японските и британските изследователи, подготвяйки го да се превърне в "преобладаваща линия в световен мащаб".

