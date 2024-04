613 дни COVID-19: Учени съобщиха за рядък случай на инфекцията

У чени от Нидерландия съобщиха за продължила изключително дълъг период инфекция с COVID-19 при мъж, починал миналата година, и предупредиха за появата на по-опасни варианти на новия коронавирус, предаде ДПА.

Възрастният пациент, който е имал отслабен имунитет поради предишни заболявания, е бил приет в болница в Амстердам през февруари 2022 г. с COVID-19.

До смъртта си през октомври 2023 г. той непрекъснато е бил с положителен тест за вируса, в продължение на общо 613 дни, казват изследователите.

Съобщавано е и преди за други пациенти с дълго продължили инфекции, тъй като имунната им система не е била в състояние да се бори адекватно с вируса, припомня ДПА.

Изследователите от Амстердамския университет планират да представят случая на конгреса на Европейското дружество за клинична микробиология и инфекциозни болести, който ще се състои в Барселона от 27 до 30 април.

Той е интересен за изследователите и поради факта, че новият коронавирус може да се промени значително при продължително боледувалите. Това крие риск от появата на варианти на вируса, които по-лесно могат да преодолеят имунната система на здравите хора.

1. A 72-year-old Dutch man succumbed to an underlying illness after battling Covid-19 for a record 613 days, said researchers in the Netherlands.



The virus in the patient’s body accumulated more than 50 mutations, some indicating an increased ability to evade immune defenses. pic.twitter.com/RMA8pnC4Pr