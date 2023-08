Новият COVID вариант Eris се разпространява по света, ето какво знаем досега

С ветовната здравна организация наблюдава нов щам на COVID-19, наречен EG.5 или Eris, който представлява все по-голям дял от случаите в страни, включително Китай и САЩ.

СЗО го е определила като "вариант от интерес", което означава, че ще бъде наблюдаван за мутации, които биха могли да го направят по-тежък.

Въз основа на настоящите данни организацията твърди, че той представлява нисък риск за общественото здраве на глобално равнище, в съответствие с други варианти, които понастоящем върлуват. През май СЗО заяви в по-широк план, че COVID-19 вече е "установен и продължаващ здравен проблем, който вече не представлява извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международна загриженост".

As the new Eris Covid variant spreads across the world, here’s what we know so far https://t.co/kUUZYZl5Ly — CNBC (@CNBC) August 15, 2023

Симптоми и разпространение

Съобщава се, че симптомите за Eris са същите като при предишните варианти, включително повишена температура, кашлица, възпалено гърло, умора, хрема и промяна във вкуса и мириса.

"Макар че EG.5 показа повишено разпространение, предимство при растежа и свойства за избягване на имунната защита, досега не са докладвани промени в тежестта на заболяването", заяви СЗО в оценката на риска, публикувана в сряда.

Тя добави, че тези свойства могат да доведат до това вариантът да стане доминиращ в някои страни или дори в световен мащаб.

Официалното име на варианта е EG.5, докато Eris е случаен прякор, даден онлайн, който впоследствие популяризира подварианта EG.5.1.

Въз основа на информацията за секвениране, подадена в Глобалната инициатива за обмен на всички данни за грипа (GISAID) към 7 август, най-голяма част от случаите на EG.5 са идентифицирани в Китай, следван от САЩ, Южна Корея, Япония и Канада.

Той е установен също така в Австралия, Сингапур, Обединеното кралство, Франция, Португалия и Испания.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията EG.5 понастоящем е доминиращият щам в САЩ, като към седмицата, приключила на 5 август, той представлява 17,3 % от случаите.

Health Ministry confirms South Africa's first case of new COVID-19 variant EG.5, also known as Eris. #COVID19Variant #EG5 #Eris https://t.co/hNcV03Irs8 — SABC News (@SABCNews) August 16, 2023

Преформулиране на ваксините

Предлагат се ваксини като Moderna, Pfizer и Novavax да се подготвят да пуснат нови ваксини тази есен, насочени към вариантите XBB, които произлизат от Omicron.

Novavax твърди, че нейната ваксина "предизвиква функционални имунни реакции към подварианти на XBB, включително XBB.1.5, XBB.1.16 и XBB.2.3".

EG.5 е потомствен щам на вариант, който има общ аминокиселинен профил на шипа с XBB.1.5.

"EG.5 е част от линията XBB и е по-тясно свързан с вариантите XBB, отколкото с предишните ваксинални щамове", съобщава Джъстин Леслер, професор в катедрата по епидемиология в Училището по глобално обществено здраве "Джилингс".

New COVID vaccines are on the way as ‘Eris’ variant rises https://t.co/hSUZdBoMxT pic.twitter.com/824QMKmf4c — New York Post (@nypost) August 14, 2023

"По тази причина очакванията са, че преформулираните ваксини, които ще бъдат налични тази есен, ще предлагат по-добра защита срещу EG.5, отколкото предишните ваксини."