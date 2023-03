Нови тежки сблъсъци във Франция (ВИДЕО)

Ф ренските сили за сигурност отново влязоха в сблъсъци с протестиращи, когато участниците в протеста се опитваха да спрат изграждането на резервоари за земеделската промишленост в югозападната част на страната, съобщиха кореспонденти на АФП.

Иран призова Франция: "Вслушайте се в гласа на своя народ и избягвайте насилието срещу него"

Сцените на насилие в Саит-Солин в Западна Франция се случиха след дни на бурни протести в цялата страна заради пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, която предизвика отмяната на посещението на краля на Обединеното кралство Чарлз III.

Късно сутринта тръгна дълго шествие, в което се включиха най-малко 6000 души според местните власти и около 25 000 според организаторите.

#BREAKING: Clashes erupt between police and demonstrators during protest over construction of water reservoirs in Sainte-Soline, France; dozens of injuries reported pic.twitter.com/SwfFgAzvpI